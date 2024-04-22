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Общество

В Бишкек прибудут 100 новых автобусов за 12 миллионов евро

В столице ожидают прибытия 100 новых автобусов. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил вице-мэр Бишкека Мирлан Байганчоков.

По его словам, их общая стоимость — 12 миллионов евро.

«Значит, один автобус стоит 120 тысяч евро? Это с растаможкой и другими расходами?» — спросил депутат Кубанычбек Самаков.

Мирлан Байганчоков ответил, что за растаможку заплатит государство.

Он добавил, что новые автобусы приобретаются по тендеру, а цена дороже потому, что их длинна 12 метров и они оснащены кондиционерами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292270/
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