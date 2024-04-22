Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр

«Не создадут ли новые автобусы еще больше пробок в столице?» — спросил депутат Ырысбек Атажанов на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша у вице-мэра Бишкека Мирланбека Байгончокова.

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Чиновник ответил, что это большеместные автобусы. «Раньше, как вы знаете, в городе было до 4 тысяч микроавтобусов. Сейчас на место запускаем большеместные автобусы. Мы также обращаемся к горожанам, чтобы они ездили не на машинах, а на автобусах. Для этого запускаем автобусные линии», — сказал Мирланбек Байгончоков.

Ырысбек Атажанов поинтересовался, когда маршрутки полностью прекратят движение в Бишкеке.

«Это будет происходить постепенно. В рамках АТР Бишкек увеличивается в три раза, добавляются новые районы. Маршрутки, которые ездят в центре города, мы отправим в новые районы», — отметил вице-мэр.