Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр

«Не создадут ли новые автобусы еще больше пробок в столице?» — спросил депутат Ырысбек Атажанов на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша у вице-мэра Бишкека Мирланбека Байгончокова.
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Ырысбек Атажанов поинтересовался, когда маршрутки полностью прекратят движение в Бишкеке.
«Это будет происходить постепенно. В рамках АТР Бишкек увеличивается в три раза, добавляются новые районы. Маршрутки, которые ездят в центре города, мы отправим в новые районы», — отметил вице-мэр.