Выпущена книга об особенностях питания детей с онкологией на кыргызском языке

Общественный фонд «Помогать легко» опубликовал перевод на кыргызский язык книги, посвященной особенностям питания и приготовления еды для онкобольных детей. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что эта книга предназначена для родителей, чьи дети лечатся от онкологических заболеваний. Это требует мобилизации всех ресурсов организма ребенка. Очень часто в этот период дети теряют в весе и плохо растут. В этом случае питание играет очень важную роль.

«Однако наладить правильный рацион в это время непросто. Дети страдают от тошноты, болезненных ощущений во рту или других проблем, прием пищи может вызывать большие затруднения. Кроме того, стресс, который испытывают все дети от пребывания в больнице, также может снижать аппетит. Родители часто ощущают собственную беспомощность в таких ситуациях», — подчеркивают в фонде.