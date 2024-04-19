Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана сделали совместное заявление. О чем оно

В Гулистоне Согдийской области РТ состоялась встреча рабочих групп Кыргызстана и Таджикистана по реализации протокола № 42 от 25 сентября 2022 года. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

На встрече стороны обсудили вопросы реализации протокола о стабилизации ситуации на приграничных территориях двух стран, а также координации совместной деятельности в сфере охраны кыргызско-таджикской государственной границы.

Они отметили активную динамику развития сотрудничества и взаимодействия двух республик в обеспечении пограничной безопасности, а также достигнутый за последнее время высокий уровень двустороннего диалога.

Стороны выразили убежденность в том, что конструктивное и взаимовыгодное партнерство между КР и РТ отвечает долгосрочным интересам народов двух государств, а также является ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности стран.

Состоялся обмен мнениями по вопросу реализации протоколов рабочих встреч руководителей пограничных ведомств. В этом контексте подтвердили свои обязательства по достижению прогресса в реализации достигнутых договоренностей.

Высоко оценена деятельность погранпредставительских аппаратов и компетентных органов сторон, направленная на реализацию комплекса мероприятий по исполнению пунктов протокола № 42.

Подчеркнута важность дальнейшего расширения и углубления кыргызско-таджикских отношений, обеспечения своевременной и полной реализации достигнутых договоренностей, а также расширения взаимодействия в сфере обеспечения пограничной безопасности.

По итогам встречи стороны подписали соответствующий протокол.