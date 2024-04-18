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Общество

19 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 29 (1-2-й подъезды);
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Саратовской, Фрунзе, Пионерской, Пархоменко, Комсомольской, Салиевой, Айтматова, Ялтинской, Жибек Жолу;
  • 15.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Карасаева, Матросова, Медерова, переулки Гвардейский, Магнитогорский, Вишневый;
  • 11.00-16.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Тон);
  • 9.00-12.00 — жилмассивы «Ала-Арча» (улицы Абаданова, Ишентай), «Арча -Бешик» (улицы Ак-Тан, Матисакова, Садырбаева);
  • 9.00-17.00 — улица Акиева, 57, отрезки улиц Горького, Фатьянова, Тыныстанова, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Боз-Салкын, Жолон), переулок Долонский, 51, улицы Профессора Зимы, 9, Кудрука, 40, Куренкеева, 245, проспект Манаса, 147-165, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Мусулманкулова);
  • 9.00-16.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-1 — Чуй-23, Манаса, 23 га, Профессора Зимы), улица Хвойная, 74-1.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 10.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы 22-го Партсъезда, Шоссейная), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Бегалиева, Мыканская, Гидровская, Кара-Суйская), Аламедин (улицы Зеленая, Пролетарская, Суворова, Пушкина, Новостройка, ГЭС-3), Восток (улицы Карла Маркса, Весенняя, Крупская, Ленина, Мирная, Тельмена, Молодежная), Горная Маевка (улица Восточная), Башкара-Суу (улицы Комсомольская, Сыдыкова, Совхозная, Новостройка), Кок-Жар (улицы Достук, Кок-Жарская, Конур-Осмон, Шабдана Баатыра, Маликова, Карагул-Акмата, Майрам, район Панорамы, улицы Уметалиева, Эгимбаева);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Манас (улицы Высоцкого, Ломоносова, Спортивная), Заря (улицы Заря-1, Зеленая, Колхозная, Комсомольская, тупик Комсомольский, улицы Набережная, Молодежная, Новая, Пушкина, Кирова, Луговая), Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Чекменева), Сокулук (улицы Кайназаровой, Московская, Победы), Военно-Антоновка (улица Фрунзе), Новопавловка (улицы Панфилова, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупская, Гагарина, Северная, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, жилмассив «Поле-Чудес»);

Жайылский РЭС

  • 9.00-15.30 — села Ставрополовка, Кара-Суу, город Кара-Балта (улицы Толстого, Космическая, Ленинградская, Куйбышева, Садовая.

Московский РЭС

  • 9.00-14.00 — село Крупское;
  • 13.00-17.00 — село Ак-Суу (улица Заречная, военный городок);
  • 9.00-17.00 — село Кош-Добо (улица Школьная);
  • 9.30-16.00 — село Темен-Суу (улица Украинская);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чолок-Арык (улица Чолок-Арыкская), Чалдыбар (улица Советская);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Жантаева, Карла Маркса, Путейская, Заводская, Октябрьская, Кошевого, Покровская, Нижнелуговая, Фурманова, Родниковая);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чуй (улица Ключевая), город Кант (улицы Пушкина, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Матросова, Шапошникова, Панфилова, Киевская, Победа, Красноармейская, Куренкеева, Безымянная, Мира, Куйбышева, Садовая, Токтогула);

Кантский РЭС

  • 13.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Чехова, Мичурина, Молодая Гвардия);

Кеминский РЭС

  • 9.00-16.00 — села Ак-Бекет (улица Октябрьская), Тегирменти (улица Шералиева), Боролдой (кошары), урочище Ашыраалы (кошары);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Красная Речка (улицы Панфилова, Школьная, Айтматова), Токтоналиева (улицы Шайбек, Чоталы, Сагындык), Карагай Булак (улица Гагарина).
3
Иссык-Кульская область
  • 9.00-18.00 — город Каракол (улицы Пролетарская, Кирова, Тельмана, Жамансариева, Ленина, Гебзе, Туркестанская, Салиева, Абдрахманова, Алыбакова, Эшенова, Королькова, Московская, Иссык-Кульская), село Бору-Баш;
  • 9.00-17.00 — села Кайрыма-Арык, Жергез, Ичке-Жергез, Пионер, Боз-Учук, Энчилеш, Качыбек, Ак-Чий, Кызыл-Кыя, Ак-Булун, Ак-Булак, Зындан, Барскон, Ынтымак, Сары-Булун, Боконбаево, Бактуу-Долоноту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291951/
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