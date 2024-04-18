В Кыргызстане государственные нотариусы перейдут на шестидневный режим работы

Государственные нотариусы с 22 апреля будут работать по субботам из-за большого числа людей, которые хотят легализовать активы. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Кроме того, для работы привлекут нотариусов из районов Чуйской области, а сотрудники Минюста командируются в Единую госнотариальную контору для предоставления консультаций.

При этом для совершения стандартных нотариальных действий, в том числе по оформлению наследственных дел, граждане могут обращаться к частным нотариусам.

Срок добровольного декларирования активов действует до 9 июня 2024 года.