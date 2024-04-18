Депутат объяснил замдиректора Госстроя, для чего делается топосъемка

На заседании Жогорку Кенеша заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Бакай Турдугулов не смог ответить, для чего делается топографическая съемка.

Депутат Кундузбек Сулайманов поинтересовался, какое у чиновника образование. Последний ответил, что по специальности он юрист.

«Как он может знать строительство, если он юрист? Топосъемка на участке перед строительством объекта делается для того, чтобы проверить, нет ли под землей линий соцобъектов, кабелей и прочего», — пояснил парламентарий чиновнику.