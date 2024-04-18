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Общество

Наводнение в Казахстане. МВД Кыргызстана направило гумпомощь коллегам

Министерство внутренних дел Кыргызстана направило более 50 тонн гуманитарной помощи Казахстану, столкнувшемуся с последствиями масштабных наводнений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, МВД решило предоставить помощь в виде вещей первой необходимости, лекарств, резиновых сапог, дизельных и электрических генераторов, надувных лодок, палаток, матрацев, продуктов питания, одеял, подушек и постельного белья.

Эта инициатива стала частью солидарной поддержки между двумя странами в условиях кризиса.

«Наше сотрудничество с Казахстаном имеет долгую историю, и в такие моменты важно поддерживать друг друга. Мы надеемся, что эта гуманитарная помощь сможет принести облегчение тем, кто борется с последствиями природного катаклизма, и поможет в восстановлении затронутых районов», — отметили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291885/
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