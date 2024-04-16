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Общество

В Кыргызстане хотят взимать по сому с каждого литра бензина. Депутат против

Депутат Эльдар Абакиров на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству возмутился, что власти хотят за каждый литр бензина дополнительно взимать неналоговый сбор в 1 сом.

«За 1 тонну бензина у нас взимают 5 тысяч сомов налога. Вы хотите еще с каждого литра брать по 1 сому. Получается, это просто дополнительный сбор. Будет два вида налога. Какое заключение давало Минэкономики по этому законопроекту? Значит, вы согласны на девять видов налогов?» — спросил он.

Замминистра экономики Искендер Асылкулов ответил, что ведомство давало положительное заключение. «В Кыргызстане очень много неналоговых выплат», — отметил он.

«Это хоть и считается неналоговым сбором, на самом деле получается налог. Никаких изменений. С каждого человека просто будут взимать еще по 1 сому. Поэтому у меня предложение — убрать эту выплату. Если так хотите, увеличивайте акцизный налог до 5 тысяч 100 сомов. Насколько у нас будет много налогов, настолько инвестиционный климат будет тяжелым. Это препятствие приходу инвесторов», — добавил Эльдар Абакиров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291683/
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