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Общество

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан создадут АО по проекту Камбаратинской ГЭС-1

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан намерены создать АО в целях реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1, в котором долевое участие кыргызстанской стороны в проекте и уставном капитале будет составлять 34 процента и по 33 процента получат казахская и узбекская стороны. Соответствующий проект трехстороннего межправительственного соглашения опубликован в РК на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

В документе отмечается, что «основными принципами сотрудничества между сторонами в рамках реализации проекта являются гарантированная покупка всего объема вырабатываемой на Камбаратинской ГЭС-1 электроэнергии организациями, определяемыми сторонами».

После реализации проекта акции и активы Камбаратинской ГЭС-1 полностью перейдут в собственность КР, указывается в проекте соглашения.

В январе 2023 года главы энергетических ведомств трех стран подписали дорожную карту по реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын.

По оценке Минэнерго Казахстана, Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане и позволит обеспечить электрической энергией государства Центральной Азии, а также стабилизировать водообеспечение региона.

Ранее сообщалось, что возведение ГЭС «Камбар-Ата-1» обойдется в $5-6 миллиардов.

По данным пресс-службы кабмина, Акылбек Жапаров в ходе визита в США обсудит с международными финансовыми донорами проект строительства ГЭС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291617/
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