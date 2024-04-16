11:04
USD 89.12
EUR 94.98
RUB 0.95
Общество

Китай и Кыргызстан планируют вместе строить железнодорожный порт

Китай и Кыргызстан планируют вместе строить железнодорожный порт. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате.

Отмечается, что делегация во главе с руководителем ТПП Темиром Сариевым посетила Сиань в КНР, чтобы обсудить с партнерами строительство крупного железнодорожного порта на территории республики.

Состоялись переговоры с руководством Сианьского сухопутного порта, который координирует грузовые транспортные потоки между Китаем, странами Центральной Азии, Россией и европейскими государствами. На повестке дня стояло возможное возведение аналогичного сухопутного порта на территории КР.

Ранее инициативу строительства порта обсуждали президент Садыр Жапаров и председатель КНР Си Цзиньпин. По их мнению, такой порт мог стать ключевой точкой в создании связей между Китаем, Центральной Азией и Европой.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291616/
просмотров: 375
Версия для печати
Материалы по теме
Предприниматели Кыргызстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощутил и Кыргызстан
Кыргызстан и Китай планируют открыть КПП «Бедель» и новую автодорогу
Акылбек Жапаров посетит с визитом Китай
Китайская компания будет строить электростанции в Нарынской области
Китай хочет наращивать поставки подержанных автомобилей в Центральную Азию
К смертной казни приговорили в Китае писателя из Австралии
Сотрудничество с Китаем. Подписан меморандум о строительстве каскада ГЭС в КР
Бизнес будет помогать друг другу в продвижении продукции на рынок Китая
В Китае создали «вечную» батарею для смартфонов
Популярные новости
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Парада на&nbsp;День Победы в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
В&nbsp;Бишкеке дожди и&nbsp;грозы до&nbsp;середины недели. Прогноз погоды на&nbsp;15-19 апреля В Бишкеке дожди и грозы до середины недели. Прогноз погоды на 15-19 апреля
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Бизнес
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
16 апреля, вторник
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 ап...
10:57
В Бишкеке появился новый автобусный маршрут
10:48
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан создадут АО по проекту Камбаратинской ГЭС-1
10:43
Лабораторию Бонецкого оштрафовали на 423 миллиона сомов
10:26
В микрорайоне «Джал» и жилмассиве «Арча-Бешик» на два дня отключат холодную воду