Китай и Кыргызстан планируют вместе строить железнодорожный порт. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате.

Отмечается, что делегация во главе с руководителем ТПП Темиром Сариевым посетила Сиань в КНР, чтобы обсудить с партнерами строительство крупного железнодорожного порта на территории республики.

Состоялись переговоры с руководством Сианьского сухопутного порта, который координирует грузовые транспортные потоки между Китаем, странами Центральной Азии, Россией и европейскими государствами. На повестке дня стояло возможное возведение аналогичного сухопутного порта на территории КР.

Ранее инициативу строительства порта обсуждали президент Садыр Жапаров и председатель КНР Си Цзиньпин. По их мнению, такой порт мог стать ключевой точкой в создании связей между Китаем, Центральной Азией и Европой.

