Мусор по графику. «Тазалык» рекомендует выкидывать отходы после 19.00

«Тазалык» рекомендует выкидывать отходы после 19.00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, с целью оптимизации процесса вывоза мусора и минимизации негативного воздействия на дорожное движение сотрудники муниципального предприятия раздают экопакеты для выноса мусора.

На каждом из пакетов написано: «Мусор рекомендуется вывозить с 19.00 до 24.00».

В мэрии отметили, что меры принимаются в рамках борьбы с дорожными заторами, которые доставляют неудобства горожанам.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Сотрудники муниципального предприятия раздают экопакеты для выноса мусора

«Вывоз мусора в вечернее время не только помогает снизить вероятность дорожных заторов, но и сокращает расходы. Более того, это позволяет проводить данную операцию в период минимального движения транспорта, что обеспечивает оптимальные условия для всех участников», — объяснили в муниципалитете.

Напомним, что в ноябре 2023-го глава столичного муниципалитета Айбек Джунушалиев поручил внести предложение по установлению определенных часов выноса твердых бытовых отходов горожанами и хозяйствующими субъектами, а также провести разъяснительные работы с населением. В мэрии тогда объяснили, что вынос мусора с 19.00 до 00.00 позволит коммунальным службам вывозить отходы в соответствии с утвержденным мэрией графиком, то есть до 7.00. Редакция 24.kg предложила тогда читателям высказать мнение по этому поводу. В итоге большинство не поддержали инициативу градоначальника.