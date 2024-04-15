Теперь фермерам, проживающим в сельской местности, будет предоставлена возможность зарабатывать более 50 тысяч сомов в месяц через мобильный курятник. Об этом сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, выступая на выставочном семинаре с целью повышения потенциала и улучшения финансового социального положения фермеров с развитием в Кыргызстане большой и малой перерабатывающей промышленности.

Бакыт Торобаев отметил, что на мобильной птицеферме можно производить высокопродуктивные яйца. От 384 кур на ферме можно получить доход не менее 50 тысяч сомов в месяц.

По словам главы Минсельхоза, в настоящее время для повышения уровня сельскохозяйственной отрасли перерабатывающей промышленности придается особое значение.

«Одним из примеров этого можно назвать строительство мобильной птицефермы с современным оборудованием для каждого села. Средняя стоимость контейнера составляет $4 тысячи», — сказал Бакыт Торобаев.

На глав районных управлений аграрного развития и государственных органов министерства возложен ряд задач и поручений по проведению активной работы в этом направлении.