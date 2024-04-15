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Общество

Кыргызстан выразил тревогу из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выражает большую тревогу в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что КР призывает стороны воздержаться от дальнейших военных действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке.

«Кыргызстан вновь призывает стороны к мирному урегулированию конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего Устава ООН», — говорится в заявлении МИД.

  • В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами. Армия обороны Израиля заявила, что перехватили 99 процентов из около 300 иранских снарядов. В Тегеране считают удар успешным. Иран назвал атаки ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли семь высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции.
  • Кроме того, Иран через несколько арабских стран предупредил США, что если Вашингтон вмешается в конфликт между Ираном и Израилем, американские базы в регионе будут атакованы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291510/
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