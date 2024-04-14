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Общество

В следующем году планируют построить новую дорогу в село Зардалы

«Зачем тебе в Зардалы, если нет важного дела», — говорят баткенцы. Готовится проект«, — написал на своей странице в Facebook президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, проект включен в бюджет 2025 года, а работы начнут ранней весной. «К сожалению, это будет однополосная дорога. Две полосы сделать невозможно, так как это скалистая местность», — отметил президент.

«Для безопасности движения на разных участках однополосной дороги сделают «карманы», позволяющие проехать встречному транспортному средству. Как говорится, лучше пока построить однополосную дорогу, чем ничего не делать. Дорога в Зардалы необходима для безопасности государства», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Зардалы — самое отдаленное село в высокогорье Баткенской области Кыргызстана. Зима в поселке очень суровая. Постоянного обеспечения электричеством нет, а единственная узкая и каменистая дорога, соединяющая село с другими поселками, не связана ни с одной крупной трассой и несколько раз в год затапливается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291497/
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