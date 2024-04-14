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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 апреля облачно. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День увеличился до 13 часов 22 минут.

У кого намечается той

Зарема Аскарова

Родилась 14 апреля 1980 года. Первый заместитель министра юстиции КР.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Насирдин Байтемиров

из интернета
Фото из интернета. Насирдин Байтемиров

В 1916 году в селе Кегети родился прозаик, поэт, драматург, сценарист, переводчик Насирдин Байтемиров.

Печатался с 1934-го. Первым изданием стала книга для детей «Жомоктор» («Сказки»).

Автор ряда поэтических сборников, сборника сатирических рассказов «Ум» (1956), пьес «Жених», «Кто виноват?», «Уркуя», либретто музыкальных драм и комедий «Осторожно, невеста!», «Молодое сердце». Один из создателей полнометражного художественного фильма «Поклонись огню» (1971).

Перевел на кыргызский язык отдельные произведения Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Алишера Навои, Пабло Неруды и других.

Умерла писательница 3уура Сооронбаева

из интернета
Фото из интернета. 3уура Сооронбаева

Родилась 15 августа 1924 года в селе Джолголот Иссык-Кульской области.

В литературе дебютировала в 1947-м. Первый поэтический сборник «Менин айылым» («Мой айыл») издан в 1960 году.

Наиболее заметное прозаическое произведение — повесть «Астра гулу», изданная в 1971-м. Автор пьес «Мужчина — невеста», «Зарево пожарища», «Разрушенная святыня» и других. Писала и романы.

Член Союза писателей СССР с 1954 года, член Союза журналистов СССР с 1953-го. Народный писатель КР.

Умерла 14 апреля 2012 года в Бишкеке.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291438/
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