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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 апреля дождь. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День увеличился до 13 часов 25 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 78/2, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-1, Чуй-2, Чуй-4, Чуй-6, Манаса), отрезки проспектов Чуй, Чингиза Айтматова, улиц Уметалиева, Пушкина, Гагарина, Севастопольской, Фурманова, Руставели, Тоголока Молдо, Куренкеева, проспект Дэн Сяопина, 8;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Славянской, Кузнечной, Элебесова, Бакинской, Семипалатинской, Коллективной, переулки Кузнечный, Зайсановский;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Матросова, Ахунбаева, переулок Сумской;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Гагарина, Термечикова, Садырбаева, территория ипподрома;
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Садыкова, Кырк Кыз, Гагарина);
  • 9.00-11.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Боталиева, переулки Ужгородский, Челябинский;
  • 9.30-16.00 — жилмассив «Аска-Таш», отрезки улиц Месароша, Темировской, Профсоюзной;
  • 11.00-12.00 — село Маевка (МТФ-2);
  • 13.00-15.00 — жилмассив «Тендик».

У кого намечается той

Арсен Эралиев

Родился 15 апреля 1990 года. Борец греко-римского стиля. Участник Олимпийских игр.

Акжол Махмудов

Родился 15 апреля 1999 года. Борец греко-римского стиля. Серебряный призер Олимпийских игр.

Памятные даты

В Кыргызстане появился офис Международной организации по миграции

15 апреля 1997 года состоялось официальное открытие офиса МОМ в Кыргызской Республике.

Международная организация по миграции (МОМ) — это Агентство ООН со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира.

Сейчас организация сталкивается с большим числом мигрантов из разных государств, меняющих местожительство в поисках лучших экономических возможностей для себя и своих семей. МОМ сотрудничает с правительствами, другими международными организациями и общественными объединениями в целях обеспечения повсюду в мире упорядоченного перемещения беженцев и иных лиц, нуждающихся в помощи в сфере международной миграции.

Международный день культуры

24.kg
Фото 24.kg. Группа JDin Band на джаз-фестивале в Бишкеке

Отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля.

Был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935-го международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

В сам же Международный день культуры во многих государствах проходят различные праздничные мероприятия.

Люди, которые меняли мир

Умер живописец Сабырбек Акылбеков

Родился 15 февраля 1914 года в селе Кум-Арык. Кыргызский советский художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, член Союза художников СССР.

Один из первых советских живописцев-кыргызов. Вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как мастер лирического пейзажа.

Творческой, педагогической и общественной деятельностью внес большой вклад в становление кыргызского изобразительного искусства.

Умер 15 апреля 1968-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291437/
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