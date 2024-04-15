В Бишкеке 15 апреля дождь. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День увеличился до 13 часов 25 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 78/2, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-1, Чуй-2, Чуй-4, Чуй-6, Манаса), отрезки проспектов Чуй, Чингиза Айтматова, улиц Уметалиева, Пушкина, Гагарина, Севастопольской, Фурманова, Руставели, Тоголока Молдо, Куренкеева, проспект Дэн Сяопина, 8;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Славянской, Кузнечной, Элебесова, Бакинской, Семипалатинской, Коллективной, переулки Кузнечный, Зайсановский;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Матросова, Ахунбаева, переулок Сумской;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Гагарина, Термечикова, Садырбаева, территория ипподрома;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Садыкова, Кырк Кыз, Гагарина);
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Боталиева, переулки Ужгородский, Челябинский;
- 9.30-16.00 — жилмассив «Аска-Таш», отрезки улиц Месароша, Темировской, Профсоюзной;
- 11.00-12.00 — село Маевка (МТФ-2);
- 13.00-15.00 — жилмассив «Тендик».
У кого намечается той
Арсен Эралиев
Родился 15 апреля 1990 года. Борец греко-римского стиля. Участник Олимпийских игр.
Акжол Махмудов
Памятные даты
15 апреля 1997 года состоялось официальное открытие офиса МОМ в Кыргызской Республике.
Международная организация по миграции (МОМ) — это Агентство ООН со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира.
Сейчас организация сталкивается с большим числом мигрантов из разных государств, меняющих местожительство в поисках лучших экономических возможностей для себя и своих семей. МОМ сотрудничает с правительствами, другими международными организациями и общественными объединениями в целях обеспечения повсюду в мире упорядоченного перемещения беженцев и иных лиц, нуждающихся в помощи в сфере международной миграции.
Международный день культуры
Отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля.
Был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935-го международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.
В сам же Международный день культуры во многих государствах проходят различные праздничные мероприятия.
Люди, которые меняли мир
Умер живописец Сабырбек Акылбеков
Родился 15 февраля 1914 года в селе Кум-Арык. Кыргызский советский художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, член Союза художников СССР.
Один из первых советских живописцев-кыргызов. Вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как мастер лирического пейзажа.
Творческой, педагогической и общественной деятельностью внес большой вклад в становление кыргызского изобразительного искусства.
Умер 15 апреля 1968-го.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.