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Общество

Стройки в Бишкеке будут останавливать за несоблюдение правил благоустройства

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подписал распоряжение, которым поручил муниципальной инспекции, главам административных районов города и департаменту государственного архитектурно-строительного контроля Госстроя усилить работу по обеспечению исполнения требований Правил благоустройства столицы. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В связи с этим мэрия официально уведомляет заказчиков и подрядчиков строительных объектов на территории Бишкека о том, что с 12 апреля будет ужесточен контроль над соблюдением требований к чистоте и экологии в сфере строительства.

В частности, в соответствии с пунктом 8.20 Правил благоустройства строительные компании, подрядные организации обязаны в течение 10 календарных дней оборудовать строительные объекты пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта.

«В случае выявления фактов нарушений правил, в том числе загрязнения проезжей части улицы или дороги со строительных площадок, поручено принять меры по приостановлению строительных работ на объектах до устранения нарушений», — сказали в муниципалитете.

Муниципальным предприятиям «Тазалык» и «Бишкекзеленстрой» поручено при необходимости организовать работы по оборудованию строительных объектов пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта за счет средств заказчиков (подрядных организаций) строительных объектов.

Контроль за исполнением распоряжения градоначальник возложил на управление организационно-контрольной работы центрального аппарата мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291435/
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