Афиша Бишкека на неделю: музыка Чайковского, выставки и кинопремьеры

16-19 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

17 апреля. Концерт Бэна Пула (Великобритания)

Бэн Пул — гитарист и певец, автор песен и аранжировщик, к 35 годам собрал множество номинаций и дважды получил British Blues Awards. Бэн записал восемь альбомов, много раз объехал с гастролями всю Британию, Континентальную Европу и США. Играл и записывался почти со всеми живыми легендами блюза в диапазоне от Гэри Мура и Ричи Котцена до Джеффа Бэка.

Клуб PROMZONA.space, 21.00.

16 апреля. Концерт Тилека Найманбаева

Концерт заслуженного артиста КР пройдет в сопровождении симфонического оркестра и академического хора Театра оперы и балета.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

17 апреля. Концерт «Вечер музыки Петра Чайковского»

К дню рождения великого композитора прозвучат замечательные произведения композитора в исполнении солистов, артистов балета и музыкантов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

18 апреля. Спектакль «Один день лета»

Вечер, наполненный музыкой, литературой и поэзией. Прозвучат стихи современных поэтов и классиков о самом теплом времени года, песни с запахом полевых трав, земляничного шампанского и велосипедного утра. Вы услышите стихи Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Владимира Солоухина, Юрия Левитанского, Дмитрия Воденникова, Веры Мусаелян, Аси Беляевой, Даны Сидерос и других.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

18 апреля. Балет «Спартак»

Спектакль повествует о легендарном античном герое, возглавившем восстание рабов и гладиаторов против императорского Рима в I веке до нашей эры. Имя Спартака стало символом борьбы народов против порабощения и насилия. В роли Фригии — Мэгуми Мацумото.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

18 апреля. Кинопремьеры

«Город тайн: исчезнувшая» (триллер). Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно не ясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.

«Падение империи» (боевик, драма). Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмует столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.

«Пушистые спасатели: Новая команда» (мультфильм). Мэгги стала настоящим супергероем. Но с тех пор, когда она впервые надела маску, преступность в городе практически исчезла. Теперь ей то и дело приходится раздавать автографы, считать налоги и участвовать в разных шоу. Такая жизнь слишком скучна для супергероя, но однажды злой гений решил захватить город, в котором все слишком уж расслабились. Теперь Мэгги и ее новая команда супергероев получили достойного противника.

«Эбигейл» (ужасы). Банда преступников похищает 12-летнюю балерину, дочь криминального авторитета. Спрятавшись в уединенном особняке, они еще не догадываются, что влиятельный отец девочки — далеко не главная их проблема.

19 апреля. Трагифарс «Звериные истории»

Зритель окажется в очаровании остроумного текста, азартной игры, легкой пластики, в которой элементы, характерные для животных, логично смешиваются с узнаваемым поведением людей. Именно поэтому звериные истории быстро облекались в человечьи имена и лица — каждый зритель узнает в героях себя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

19 апреля. Концерт «Великие исполнители XXI века»

Впервые в Кыргызстане прозвучат Moz-Art a la Haydn Альфреда Шнитке, концерт для кларнета и камерного оркестра Вольфганга Амадея Моцарта, концерт для скрипки и камерного оркестра и симфония Феликса Мендельсона. Примут участие ведущий дирижер и кларнетист мировой сцены Валентин Урюпин, лауреат международных конкурсов Дария Зиатдинова и народный артист Кыргызской Республики Эрнис Асаналиев.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.30.

19 апреля. Балет «Лебединое озеро»

Магия балетного искусства в самом известном и чувственном произведении Петра Ильича Чайковского погружает зрителя в сказочный мир, где любовь, предательство и спасение переплетаются в потрясающих танцах и невероятной музыке. Нежные лебеди, могущественный Злой Гений, история любви и страдания, воплощенная в уникальном балете, который оставляет в сердце глубокий след.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.