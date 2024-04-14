15 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 78/2, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-1, Чуй-2, Чуй-4, Чуй-6, Манаса), отрезки проспектов Чуй, Айтматова, улиц Уметалиева, Пушкина, Гагарина, Севастопольской, Фурманова, Руставели, Дэн Сяопина, 8, Тоголока Молдо, Куренкеева;

9.30-17.30 — отрезки улиц Славянской, Кузнечной, Элебесова, Бакинской, Семипалатинской, Коллективной, переулки Кузнечный, Зайсановский;

9.30-18.00 — отрезки улиц Матросова, Ахунбаева, переулок Сумской;

9.00-13.00 — отрезки улиц Гагарина, Терменчикова, Садырбаева, территория ипподрома;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Садыкова, Кырк Кыз, Гагарина);

9.00-11.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Боталиева, переулки Ужгородский, Челябинский;

9.30-16.00 — жилмассив «Аска-Таш», отрезки улиц Месароша, Темировской, Профсоюзной;

11.00-12.00 — село Маевка (МТФ-2);

13.00-15.00 — жилмассив «Тендик».

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Кашка-Суу (улицы Актам, Восход), Каирма (улицы Каирминская, Актюбинская, Строительная), Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Суюмбаева, Раимбекова, Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, Байтик, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак»), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Восточная, Юбилейная, Набережная, Интернациональная, Заречная, Виноградная, переулок Северный, Малая ГЭС), Луговое (улицы Новостройка, Мирная, Луговая, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, тупик Первомайский), Арашан, Чункурчак, Татыр, 2-е отделение, Таш-Мойнок, Горная Маевка, Кой-Таш, Берлик, Прохладное, Лебединовка (улицы Лермонтова, Горького, Маяковского), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Карла Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Садовая, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Жол (улицы Госпитомник, Дорожная, Дачная, Набережная, Фрунзе, Школьная, переулок Школьный), Сокулук (улицы Интернациональная, Фрунзе, Калинина, Спортивная, Фрунзе, Северная, переулок Северный), Ак-Жол (улицы Новая, Киргизская, Стройцех), ФАП, Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Крупская, Ленина, МТФ, Сокулук);

Жайылский РЭС

8.30-16.30 — город Кара-Балта (улицы Первомайская, Учительская, Суворова, Лермонтова, Громова, Агрономическая, Панфилова, Молодежная, Владимирова, Фурманова, Студенческая, Фрунзенская, Комсомольская, Ананьево, Пограничная), Федоровка, Джекен, Джон-Арык, Калининское (улицы Молодая Гвардия, Калинина, Есенина, Дачная, Жайыла Баатыра);

9.00-17.00 — села Ставрополовка, Кара-Суу, Токтош;

9.00-16.30 — село Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улица Заводская), МТФ, Дружба (улицы 1 Мая, Фрунзе), Ак-Суу (улицы Заречная, Южная, Добровольского, Спортивная, Советская), Крупское (улицы 40 лет Победы, Московская);

9.30-17.00- село Темен-Суу (улица Красноармейская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (переулок Широкий, улицы Советская), Эфиронос (улица Самат-Ата);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Жантаева, 51, 53, 55; 3-й микрорайон, 2, 3, 7, 50, общежитие мясокомбината);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улица Колхозная), Кегети (улица Сасыкулова);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, район ОсОО «Тойбос», ракетная часть, ОсОО «Кыргызбройлер»), Дружба (улицы Тельмана, Фучика, Карла Маркса);

Кеминский РЭС