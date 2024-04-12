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Общество

Водители большегрузов требуют увеличить нагрузку на ось. Что ответил Минтранс

В Министерстве транспорта и коммуникаций прокомментировали митинг водителей большегрузов. Последние требуют повысить грузоподъемность фур на дорогах, а также отмены запрета на въезд в Бишкек в дневное время.

В ведомстве отметили, что сегодня актуальны требования постановления правительства № 454 от 08.08.2011, принятого в соответствии с минским соглашением о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государств — участников СНГ. По нему предусматривается до 10,5 тонны нагрузки на дорогу.

«Все эти меры принимаются с целью сохранения построенных и строящихся автодорог, а также долгосрочного их использования», — сказали в министерстве.

Относительно вопроса увеличения нагрузки на ось фур Минтранс создал комиссию из числа сотрудников центрального аппарата ведомства, департамента наземного и водного транспорта, ГП «ПИИ «Кыргыздортранспроект», КГТУ имени Исхака Раззакова и общественного объединения «Кыргыз Хово Транспорт».

Сегодня они выезжают на пост весового контроля в село Маловодное, где будут рассматривать вопрос относительно повышения и уменьшения тоннажа.

«В случае если дорожные эксперты дадут обоснованное положительное заключение на увеличение нагрузки по осям, то будут подготовлены соответствующие проекты о внесении изменений в постановление правительства № 454», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291386/
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