12 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Акиева, Садыкова, Токтогула, Молодая Гвардия, Манасчи Сагынбая, Токтогула, Сыдыкова, проспект Дэн Сяопина, 4а, 6, микрорайон «Асанбай», 10 (1-2-й подъезды), жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Сары-Булун, Эр-Тайлак, Чатыр-Кол), «Эне-Сай» (улица Эне-Сай-15, 420, 420а, 421, 422, 423/1, 428, 430, 431, 432), село Чон-Арык (улицы Центральная, Мостовая, Самойленко, Волоколамская);

9.30-12.00 — микрорайон «Тунгуч», 64/4, 64/5, 64/6, отрезки улиц Елебесова, Буденного, Парковой, Рязанской, переулок Сулюктинский, село Орто-Сай (улица Байтика Баатыра);

11.00-15.30 — отрезки улиц Фирсова, Куликовской, Кантемировской, проспекта Жибек Жолу, переулок Джумгальский;

11.00-14.30 — микрорайон «Тунгуч», 6, 23, 25, 27, 36;

13.00-16.00 — отрезки улиц Шукурова, Ахунбаева, Ганди, улица Волковая, 155, БЧК (воинская часть), переулки Ясенский, Койташский;

8.00-17.00 — село Чон-Арык (улицы Чодронова, Ямбургская, Кожобергенова, Дачная, территория Госрезиденции);

9.30-15.00 — отрезки улиц Токтогула, Керимбекова;

9.30-13.00 — отрезки улиц Ынтымак, Эмгек, Дзержинского, Кырк-Чоро, Ак-Тилек, Чалдыбар, жилмассивы «Умут», «Мыскал»;

9.30-16.00 — отрезки улиц Кок-Сай, Ак-Муз, Кунгой, Эркин-Сай, Жерге-Тал, Кызыл- Алма, проспекта Манаса;

13.30-15.00 — жилмассив «Дордой» (переулок 1-й, улицы Керамическая, Аул-1, Аул-4, Ибраимова-3, Ибраимова-4);

11.00-15.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Полярная, Короткая, Западная).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбета, Исмаилова, жилмассив «Новостройка»), Аламедин (улицы Заречная, Зеленая, Пролетарская, Суворова, Пушкина, Новостройка), Горная Маевка (улица Восточная), Мыкан (улица Линейная), Ленинское (улицы Тенистая, Новостройка, Луговая), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Бегалиева, Мыканская, Гидровская, Кара-Суйская), ГЭС-3, Восток (улицы Маркса, Весенняя, Крупской, Ленина, Мирная, Тельмана, Молодежная);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — село Новопавловка (улицы Проектируемая, Эркин-Тоо, Ала-Тоо, новостройка, контур № 498), жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Байсуу, Береке, Берен, Жетиген, Катиева, Линия, Дыйканбаева, Жакшылык, Таштанбек, Ак-Илбирс, Ак-Кайым, Жаштык, Каттообек, Ак-Жол, Анаралы-Ата, Балбаева, Гулматова, Ийгилик, Сагын, Тилектеш, Тоголон-Ата, Ынтымак, Эргеш-Ата, Аксы, Жанузак, Жаны-Куч, Базаралы, Кетмен-Тобо, Кут-Ордо, Кызыл-Эмгек, Алтын-Бешик, Талас, Ак-Тал, Биримдик, Жолдубаев, Арашан, Машрап Сонун, Медер, Чокморова, Айтматова, Ыйман, Абдыкыяз, Сагын, Ак-Буура);

9.00-17.00 — Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Токтогула, Фрунзе, Восточная, Ленина, Машиностроительная, Горького, Мира, Панфилова, Победы, Гоголя, Полевая, переулок Зеленый), села Военно-Антоновка (улица Токтогула, тупик Токтогула), Ак-Жол (улица Абая), Заря (улицы Пушкина, Фрунзе, Зеленая, Набережная, Новая, Заря-1, Молодежная), Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Фрунзе, Молодежная, Овражная, Горького, переулки Южный, Забайкальский, Скотобойня), Романовка (улица Полевая);

11.00-16.00 — село Сокулук (улицы Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленина, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Мичурина, переулок Ленина);

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — Кара-Балта (улицы Первомайская, Учительская, Суворова, Лермонтова, Громова), село Суусамыр;

9.00-16.00 — села Буденовка, Кара-Тюбе, Калдык;

8.30-15.30 — села Бекитай, Боксо-Жол, Кайырма;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кош-Добо (улица Школьная), Ак-Суу (улица Заречная);

9.30-17.00 — села Беловодское (улицы Комсомольская, Садовая, Октябрьская, Армейская, Королева, городок АДСК), Сретенка (кошары);

10.00-17.00 — село Александровка (улицы Сокулукская, Северная, Октябрьская, Луговая, Хиязова, Ляляза, Молодежная, Масанчина, Гагарина, Карагачевая, Мамайская, Пушкина, Дружбы, Спортивная, Почтовая, Пионерская);

9.00-15.00 — село Садовое (улицы Первомайская, Громова, Ситникова, Энгельса, Мирошниченко, Пионерская, Шевченко, Советская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чолок-Арык, Вознесеновка, Панфиловка (улицы Кокоева, Калинина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Дружба (улицы Ленина, Больничная, Зеленая), станция «Ивановка» (улицы Некрасова, Межевая, Фестивальная);

9.00-19.00 — село Ивановка;

Токмакский РЭС

9.00-15.30 — Токмак (улицы Береговая, Пушкина, Чернышевского, 5-й проезд, Слободская, Кочкорбаева, 3-й микрорайон, 23, 50, общежитие мясокомбината);

Кантский РЭС

13.00-17.00 — село Киргшелк (улицы Герцена, Дзержинского);

9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Куйбышева, Садовая, Нахимова, Молодежная, Микояна, Центральная, 60 лет ВЛКСМ, Герцена, Крупской, Некрасова, Люксембург, Буслаева, Южная, Чуйская, Свердлова, Тельмана, Чехова, Иваницына, Тоголока Молдо, переулки Иссык-Кульский, Казахстанский, Панфилова, Коммунальный);

Кеминский РЭС