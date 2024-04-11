Вспышка кори. Зарегистрировано уже более 7,8 тысячи случаев

На 8 апреля в стране зарегистрировано уже 7 тысяч 864 случая кори. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

Эксперты по-прежнему наблюдают интенсивную циркуляцию вируса в Бишкеке, Чуйской и Джалал-Абадской областях.

Высокий рост в этих регионах связан с организованными очагами, где происходит инфицирование восприимчивых лиц среди контактных.

«Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых», — сказали в центре.

Министерство здравоохранения усилило профилактические и противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с корью.

«Уважаемые родители! Сделав прививку своему ребенку, вы обеспечиваете безопасность и защиту от серьезного заболевания для него и окружающих», — призывают в РЦИ.