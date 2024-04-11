В Кыргызстане предлагают создать центр подготовки к международным олимпиадам

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров предложил создать в Кыргызстане центр подготовки к международным научным олимпиадам и выделять на подготовку учеников больше денег.

«В 2023 году на подготовку к спортивным олимпийским играм из республиканского бюджета выделено 1,5 миллиарда сомов. И это дало свои результаты, наши спортсмены на международных соревнованиях выигрывают медали. Но у нас есть пословица «Сильный одолеет одного, а умный тысячи». К сожалению, у нас не уделяется внимание научным олимпиадам. В прошлом году на подготовку к ним выделено всего 12 миллионов сомов», — сказал депутат.

По его словам, за последние семь лет кыргызстанцы на таких олимпиадах завоевали 36 медалей и ни одной золотой, тогда как россияне завоевали 197 медалей, из которых 121 золотая, казахстанцы — 167 медалей, из которых 15 золотые, граждане Узбекистана — 55 медалей, из которых пять золотые, граждане Таджикистана — 43 медали.

А чтобы стимулировать к участию на олимпиаде, в Казахстане победителям за золотую медаль дают $9 тысяч 574, серебряную — $6 тысяч 383, бронзовую — $3 тысячи 191. Такие же суммы выдают преподавателям, готовившим к олимпиаде учеников. В Узбекистане победитель за первое место получает — $12 тысяч 234, за серебряную медаль $7 тысяч 340, за бронзовую — $4 тысячи 893. Почти такие же суммы выделяются преподавателям. В Кыргызстане денежная награда предусмотрена только преподавателям, но на самом деле ее никогда не выдавали. Подготовкой учеников к олимпиаде занимаются волонтеры.

Парламентарий отметил, что международные олимпиады проходят по 14 предметам. Кыргызстан участвует только в пяти из них. Республиканская олимпиада проходит по 12 предметам. Проводит ее частная компания «Сомо» по устаревшей системе. Из республиканского бюджета в год на нее уходит 8 миллионов сомов.

Эльдар Абакиров предлагает создать центр подготовки к международным олимпиадам и выделять на его деятельность минимум 50 миллионов сомов в год. Также он предлагает в 2029 году провести международную олимпиаду по одному предмету в Кыргызстане.

«Для участия в ней прибудут 400-500 человек. Мы должны хорошо подготовиться к этому. Также мы должны отойти от республиканской системы олимпиад и перейти на международную систему», — заключил Абакиров.