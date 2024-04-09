Кемпир-абадское дело. Обвиняемые и адвокаты недовольны еще одним днем заседаний

Судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков, рассматривающий так называемое кемпир-абадское дело, назначил еще один день для проведения заседаний. Однако адвокаты и их подзащитные не согласны с этим решением. Об этом 24.kg сообщил юрист Эркин Саданбеков.

«На прошлом заседании он сказал, что суды будут проводиться не только по средам, но и по вторникам, так как время поджимает. Многие адвокаты были возмущены, так как у них имеются запланированные судебные процессы по другим делам, там тоже надо присутствовать. И несколько адвокатов сразу сказали, что не смогут прийти на процесс во вторник. Однако, несмотря на это, судья назначил заседание. Сегодня больше половины адвокатов не было, и перед началом заседания присутствующие защитники сразу заявили, что без их участия дальнейшее ведение процесса невозможно, и попросили отложить заседание на следующую неделю, на среду. Но судья в итоге принял решение зачитывать обвинительный акт. И многие обвиняемые, содержащиеся под стражей, были этим недовольны, так как нарушаются их права», — сказал он.

Эркин Саданбеков добавил, что, когда спрашивали мнение фигурантов дела, содержащихся в СИЗО, о назначении процесса на вторник, они высказались против, так как в этот день у них обязательный обход врачей. «По пятницам у них день свиданий, следственно-арестованные имеют на них право. Равшана Джеенбекова по понедельникам вывозят на дело по Кой-Ташским событиям, по четвергам — Кенешбека Дуйшебаева по Ошским событиям. Получается, что в другие дни все присутствовать не могут», — заметил он.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются девять человек.