19:48
USD 89.34
EUR 96.81
RUB 0.97
Общество

Как преобразят малую арену, тюльпановый сезон и отключение воды. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Малая арена стадиона

В столичном муниципалитете показали, как сейчас выглядит малая арена стадиона имени Долона Омурзакова. Имеется техническое заключение Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования о том, что сооружения на территории малой арены являются не сейсмостойкими и аварийными. Вместо нее построят новый спортивный объект. Специалисты муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработали эскизный проект малой арены. В нем предусмотрены спортивные залы, судейские помещения, зона раздевалок и тренерских, административные и другие помещения.

Глава кабмина и мэр проверили ремонт дорог

Глава кабмина Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по расширению ряда улиц Бишкека. Ему представили проект по пробивке улицы Бакаева вдоль железной дороги от улицы Толстого до улицы Боконбаева, а также улицы Фучика от улицы Толстого до улицы Товарной через железную дорогу.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по расширению нескольких улиц столицы

Кстати, в воскресенье работы по устранению дорожных дефектов со стороны Бишкекасфальтсервиса проверил мэр Айбек Джунушалиев. Перед предприятием поставлена задача — следить за качеством асфальтового покрытия. В противном случае в отношении лиц, ответственных за ремонт дорог, будут приняты строгие меры.

Журналисты 24.kg побывали на месте строительства путепровода и увидели, как идет процесс.

Зацвели тюльпаны

В столице зацвели первые тюльпаны. Осенью сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» высадили 170 тысяч луковиц цветов.

«Вскоре они раскроются вокруг памятника Курманджан датке, у Кыргызской национальной филармонии, на Южной магистрали, на пересечении улиц Жумабека и Ибраимова, улицы Гоголя и проспекта Чуй, на улице Масалиева, в скверах «Правительственный», «Театральный» и Трудовой славы, у Свердловской районной администрации, в парках «Дубовый», «Ынтымак», Победы и Карагачевой роще, а также на Аллее молодежи», — отметили в мэрии.

Отключение воды

Завтра, 9 апреля, с 9.00 до 23.00 не будет холодной воды в районе, ограниченном улицами Михаила Фрунзе, Баялинова, Абдрахманова, Турусбекова, проспектами Манаса и Жибек Жолу.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Район отключения

«Тазалык» уберет

Мэр столицы Айбек Джунушалиев и глава «Тазалыка» Рамиз Алиев во время воскресного обхода «поймали» парня, который выбросил мусор рядом с контейнером. Об этом начальник муниципального предприятия рассказал на своей странице в Instagram.

«К большому сожалению, мы стали свидетелями выпиющего факта, когда молодежь не соблюдает, казалось бы, элементарные нормы выброса мусора. Честно, друзья, я не знаю почему, но мне прям перед мэром было неловко за ситуацию, которая произошла. Особенно когда молодой человек произнес фразу: «Тазалык» уберет», — написал он.

Ограничения на большегрузы

В Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции мэрии и УПСМ ГУВД провели рейды.

«С 65 водителями большегрузных транспортных средств проведены разъяснительные работы о введенных временных ограничениях движения грузовых автомобилей по муниципальным дорогам города. У них есть недовольство относительно времени ограничений по передвижению, установленной максимальной массы, которые обусловлены тем, что ведение трудовой деятельности водителей приходится на дневное время, а в ночное время суток строительные работы запрещены. Кроме того, большинство водителей приобрели грузовые транспортные средства в лизинг», — рассказали в УПСМ.

Работники муниципальной инспекции составили в отношении трех юридических лиц (ОсОО «Кыргыз Бетон», ОсОО «СанТехРус», ОсОО «Арек Строй») и одного частного лица протоколы согласно Кодексу об административных правоотношениях на общую сумму 42 тысячи сомов.

Стертая разметка

Бишкекчанка пожаловалась на стертую разметку пешеходного перекрестка.

«Пешеходного перехода почти не видно. И еще он заканчивается бордюром. Сейчас движение по Садырбаева стало интенсивным, переходить дорогу уже сложно», — написала она.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. Разметки не видно

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291075/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Стадион на 45 тысяч мест и новый «хозяин» ТЭЦ столицы. Что происходит в Бишкеке
«Вафельная» разметка, новые дороги, мост и путепровод. Что происходит в Бишкеке
«Ак-Кула» уйдет с молотка, латание дыр и спортивный уик-энд. Новости Бишкека
Изгнание маршруток из центра, и когда снимут режим ЧС. Что происходит в Бишкеке
Запрет на митинги, ограничения для грузовиков. Что происходит в Бишкеке
Строительство мусоросжигательного завода и капремонт дорог. Новости Бишкека
ЧС в Бишкеке, нападение на контролера, отключение воды. Новости столицы
Затоп в «Арча-Бешике», штраф за невыход на субботник, автобусы. Новости Бишкека
Штрафы за ремонт тротуаров, нездоровый воздух, заторы. Что происходит в Бишкеке
Новый мост, временное изменение маршрутов. Что происходит в Бишкеке
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Все маршруты движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все маршруты движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Ученые прогнозируют сильные землетрясения в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; глава кабмина Ученые прогнозируют сильные землетрясения в Кыргызстане — глава кабмина
Бизнес
Подключайте удобную и&nbsp;простую ККМ &laquo;О!Касса&raquo; Подключайте удобную и простую ККМ «О!Касса»
Объявлены скидки на&nbsp;товары до&nbsp;30&nbsp;процентов в&nbsp;честь дня рождения O!Store Объявлены скидки на товары до 30 процентов в честь дня рождения O!Store
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
8 апреля, понедельник
19:30
Как преобразят малую арену, тюльпановый сезон и отключение воды. Новости Бишкека Как преобразят малую арену, тюльпановый сезон и отключе...
19:00
Цифра дня. 2 тысячи километров дорог заасфальтировали в Кыргызстане
18:23
В Кыргызстане увеличен срок аренды земельных участков для строительства ВИЭ
18:19
Минтранс обещает ввести онлайн-оплату в тоннелях в течение двух месяцев
18:15
Изнасилование 11-летнего мальчика в Сокулуке. Обвиняемый взят под стражу