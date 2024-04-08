Как преобразят малую арену, тюльпановый сезон и отключение воды. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Малая арена стадиона В столичном муниципалитете показали, как сейчас выглядит малая арена стадиона имени Долона Омурзакова. Имеется техническое заключение Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования о том, что сооружения на территории малой арены являются не сейсмостойкими и аварийными. Вместо нее построят новый спортивный объект. Специалисты муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработали эскизный проект малой арены. В нем предусмотрены спортивные залы, судейские помещения, зона раздевалок и тренерских, административные и другие помещения.













Глава кабмина и мэр проверили ремонт дорог Глава кабмина Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по расширению ряда улиц Бишкека. Ему представили проект по пробивке улицы Бакаева вдоль железной дороги от улицы Толстого до улицы Боконбаева, а также улицы Фучика от улицы Толстого до улицы Товарной через железную дорогу. Фото пресс-службы кабмина. Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по расширению нескольких улиц столицы Кстати, в воскресенье работы по устранению дорожных дефектов со стороны Бишкекасфальтсервиса проверил мэр Айбек Джунушалиев. Перед предприятием поставлена задача — следить за качеством асфальтового покрытия. В противном случае в отношении лиц, ответственных за ремонт дорог, будут приняты строгие меры. Журналисты 24.kg побывали на месте строительства путепровода и увидели, как идет процесс.

Зацвели тюльпаны В столице зацвели первые тюльпаны. Осенью сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» высадили 170 тысяч луковиц цветов.





«Вскоре они раскроются вокруг памятника Курманджан датке, у Кыргызской национальной филармонии, на Южной магистрали, на пересечении улиц Жумабека и Ибраимова, улицы Гоголя и проспекта Чуй, на улице Масалиева, в скверах «Правительственный», «Театральный» и Трудовой славы, у Свердловской районной администрации, в парках «Дубовый», «Ынтымак», Победы и Карагачевой роще, а также на Аллее молодежи», — отметили в мэрии.

Отключение воды Завтра, 9 апреля, с 9.00 до 23.00 не будет холодной воды в районе, ограниченном улицами Михаила Фрунзе, Баялинова, Абдрахманова, Турусбекова, проспектами Манаса и Жибек Жолу. Фото пресс-службы мэрии . Район отключения

«Тазалык» уберет Мэр столицы Айбек Джунушалиев и глава «Тазалыка» Рамиз Алиев во время воскресного обхода «поймали» парня, который выбросил мусор рядом с контейнером. Об этом начальник муниципального предприятия рассказал на своей странице в Instagram. «К большому сожалению, мы стали свидетелями выпиющего факта, когда молодежь не соблюдает, казалось бы, элементарные нормы выброса мусора. Честно, друзья, я не знаю почему, но мне прям перед мэром было неловко за ситуацию, которая произошла. Особенно когда молодой человек произнес фразу: «Тазалык» уберет», — написал он. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алиев Рамиз (@ramiz_alievic)

Ограничения на большегрузы В Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции мэрии и УПСМ ГУВД провели рейды. «С 65 водителями большегрузных транспортных средств проведены разъяснительные работы о введенных временных ограничениях движения грузовых автомобилей по муниципальным дорогам города. У них есть недовольство относительно времени ограничений по передвижению, установленной максимальной массы, которые обусловлены тем, что ведение трудовой деятельности водителей приходится на дневное время, а в ночное время суток строительные работы запрещены. Кроме того, большинство водителей приобрели грузовые транспортные средства в лизинг», — рассказали в УПСМ. Работники муниципальной инспекции составили в отношении трех юридических лиц (ОсОО «Кыргыз Бетон», ОсОО «СанТехРус», ОсОО «Арек Строй») и одного частного лица протоколы согласно Кодексу об административных правоотношениях на общую сумму 42 тысячи сомов.