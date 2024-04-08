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Общество

В 2023 году кыргызстанцы приобрели товары в лизинг на 6,8 миллиарда сомов

В 2023 году кыргызстанцы приобрели товары в лизинг на сумму 6 миллиардов 795 миллионов 115,5 тысячи сомов. Такие данные приводятся на сайте Национального статистического комитета.

Больше всего — на 3 миллиарда 5 миллионов 401,4 тысячи сомов составлены договоры на покупку строительно-дорожной техники. На 1 миллиард 892 миллиона 33,3 тысячи сомов в 2023 году кыргызстанцы приобрели транспортных средств. На 1 миллиард 569 миллионов 591,2 тысячи сомов в лизинг куплена сельхозтехника.

Кроме того, в 2023 году кыргызстанцы в лизинг приобретали скот (на 139 миллионов 62,5 тысяч сомов) недвижимость на 30,7 миллиона сомов) и компьютеры (на 23, 9 миллиона сомов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291038/
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