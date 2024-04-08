В Ошской области новый казы: назначение подписал верховный муфтий Кыргызстана

Глава Духовного управления мусульман Кыргызстана назначил нового казы Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ДУМК.

По ее данным, казы региона стал Абибилла ажы Кадырбердиев. Соответствующий приказ подписал Абдулазиз кары Закиров.

Фото ДУМК. В Ошской области новый казы – Абибилла ажы Кадырбердиев

Абибилла ажы Кадырбердиев родился 19 декабря 1977 года в селе Жаны-Жер Кадамджайского района Баткенской области.

В 1996 году получил образование в профессионально-техническом училище № 72 села Совет по специальности «художественный декоратор». С 2003 по 2007 год обучался в медресе «Азирети Усман» в селе Орукзар Кадамджайского района. Он также обучался в исламском университете «Расул Акрам» в Бишкеке.

Работал учителем изобразительного искусства и черчения, замдиректора медресе «Азирети Усман». Был имамом в мечети имени «Имам Аьзам» села Жаны-Жер, главным мударрисом медресе «Имам Аьзам» села Кара-Добо Кадамджайского района, имам-хатибом в мечети «Алхаади» села Жаны-Жер, главой отдела фатвы казыята Баткенской области;

4 марта 2014 года стал членом Совета улемов Кыргызстана. С 27 июля 2021 года по 5 апреля 2024-го занимал должность заместителя муфтия страны.

Женат, воспитывает двоих сыновей и двух дочерей.