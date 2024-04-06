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Общество

Акылбек Жапаров встретился с делегацией германских компаний. Что обсуждали

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял делегацию представителей германских компаний во главе с сопредседателем германской части Кыргызско-Германского Делового совета, почетным консулом Кыргызстана в Гамбурге Карлом Элердингом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Обсуждены вопросы сотрудничества в сфере инвестиций, информационных технологий, строительства, промышленности. Глава кабмина отметил, что в последние годы между Кыргызстаном и Германией динамично развиваются политическое и экономическое взаимодействие, отметив официальный визит федерального президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера в Кыргызстан в июне 2023 года и рабочий визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в сентябре 2023-го в Берлин.

«Мы высоко ценим взаимоотношения с Германией и нацелены на дальнейшее их углубление и расширение во всех сферах», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

В свою очередь Карл Элердинг сказал, что Германия является большим другом Кыргызстана, и выразил готовность поддержки всех проектов, представляющих взаимный интерес.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290972/
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