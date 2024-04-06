Индийские врачи провели аутотрансплантацию печени женщине из Кыргызстана

В Дели врачи провели сложную аутотрансплантацию печени 35-летней женщине из Кыргызстана. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Как отмечается, кыргызстанка страдала от болей в животе в течение последних трех месяцев, и у нее была диагностирована паразитарная инфекция — Echinococcosis multilocularis (мультилокулярный эхинококкоз), что предполагает медленно растущую опухоль печени с последующим повреждением. В ее случае повреждено 75 процентов печени пациентки.

По словам представителя клиники, где проведена операция, в таких случаях единственным вариантом лечения остается пересадка печени.

Врачи выбрали аутотрансплантацию печени, при которой поврежденная часть печени удалена и заменена здоровой частью печени пациентки. Использование части собственной печени пациента не требует применения иммуносупрессивных препаратов.

Как сообщается, трансплантация продолжалась восемь часов. После операции пациентка быстро восстановилась и выписана на восьмой день после операции в стабильном состоянии.

Echinococcosis multilocularis является редким заболеванием, вероятность повторного возникновения которого составляет около 10 процентов. Если не начать своевременное и правильное лечение, инфекция может поразить легкие, почки, крупные кровеносные сосуды и кишечник пациента.