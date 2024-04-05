После строительства завода по сжиганию мусора могут закрыть пригородные свалки

После строительства мусоросжигательного завода могут закрыть пригородные свалки. Об этом во время брифинга сообщил вице-мэр Бишкека Жыргалбек Шамыралиев.

По его словам, запланировано, что на первоначальном этапе завод будет утилизировать 1 тысячу тонн отходов в сутки.

«Это сегодняшняя потребность города. На свалку ежедневно привозится от 800 до 1 тысячи 200 тонн отходов. Сумма инвестиций составит $95 миллионов. Под строительство на Бишкекском санитарном полигоне предусматриваем 12 гектаров. Завод будет иметь многоступенчатую систему дожига и очистку, то есть в последующим выбросы будут превращаться в пар. В будущем предусматривается, что завод будет расти, утилизировать сначала до 2 тысяч тонн отходов в сутки, потом до 3 тысяч», — сказал он.

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Вице-мэр добавил, что в этом году в результате административно-территориальной реформы территория города увеличилась в три раза, выросла и численность населения, следовательно, увеличивается и объем мусора.

«Вокруг столицы есть 20 свалок. Рассматриваем, что в будущем будем закрывать их, а отходы централизованно будут идти на утилизацию на этот завод. Это позволит уменьшить влияние отходов на окружающую среду. Воздух один, мы не можем делить: городской воздух или приграничных районов. Мы рассматриваем комплексное решение в будущем проблемы отходов», — отметил он.

Планируется, что завод будет построен за 1,5-2 года. Предварительный срок окупаемости — 14-15 лет составляет. Зарабатывать будет за счет выработки электричества, которое будет продаваться в сеть (на первом этапе будет вырабатывать 16 мегаватт в час), сборов за утилизацию, продажи тепла и строительных материалов.

Напомним, в ноябре 2023-го мэр города Айбек Джунушалиев и генеральный директор компании Junxin Dai Daoguo подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по объекту по производству электроэнергии на основе сжигания отходов.