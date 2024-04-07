12:04
USD 89.34
EUR 96.81
RUB 0.97
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 7 апреля 1939 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 7 апреля 1939 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −5,4 градуса.

Самым жарким — 7 апреля 1969-го, когда температура составила +33,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2022 года со средней температурой +17,2 градуса.

Самым холодным — апрель 1955-го со среднемесячной температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 7 апреля ночью в Бишкеке ожидается дождь. Температура воздуха +7 градусов. Днем в столице также будет дождливо. Столбик термометра поднимется до +20 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290822/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке становится все теплее, но дожди все равно будут
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 апреля: без осадков
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 апреля 1957 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 апреля: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 апреля: облачно
В Бишкеке до +20 градусов тепла, но в выходные будет дождливо
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 апреля: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 апреля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 апреля: осадки не ожидаются
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Все маршруты движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все маршруты движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Ученые прогнозируют сильные землетрясения в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; глава кабмина Ученые прогнозируют сильные землетрясения в Кыргызстане — глава кабмина
Бизнес
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
7 апреля, воскресенье
11:29
Судью, подозреваемую в вымогательстве взятки, президент отстранил от должности Судью, подозреваемую в вымогательстве взятки, президент...
11:00
Электронная запись в школу. Как устроить ребенка в первый класс
10:40
День Народной апрельской революции: обращение президента Кыргызстана
10:22
В Бишкеке становится все теплее, но дожди все равно будут
10:01
В Москве кыргызстанец пытался задушить девочку. У него психическое расстройство
6 апреля, суббота
23:46
Луноходы нового поколения показало NASA
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg