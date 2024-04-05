Успейте в этом сезоне. В Русском театре драмы закрывают на ремонт большую сцену

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова закрывают на ремонт большую сцену. Об этом 24.kg сообщили в театре.

Последние в этом сезоне спектакли там состоятся 14 апреля — «Шоколадная фабрика Вилли Вонки» и «Любовь и голуби».

Однако, как уточняется, продолжатся показы детского шоу «Мечта» бэби-театра.

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка, на которой идут спектакли только для самых маленьких зрителей. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу.