Глава кабмина просит Минэнерго заранее предупреждать граждан об отключении света

«Когда были другие министры энергетики, не было проблем со светом и тарифами, аварии на ТЭЦ», — заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов.

Он поинтересовался, будет ли отвечать за это глава Минэнерго и уйдет ли он с должности.

Акылбек Жапаров ответил, что, если будет доказана вина чиновника, его уволят.

«А тогда чья вина, что сегодня отключают свет и маловодье на Токтогульском водохранилище?» — спросил нардеп.

По словам главы кабмина, маловодный цикл находится на стадии завершения и в следующем году уровень воды придет в норму.

«У нас нет генерирующих мощностей. Сейчас экономика выросла, и мы в прошлом году импортировали 3 миллиарда 200 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Мы все средства направляем на ремонт ГЭС. В 2023 году 1 миллиард 850 миллионов сомов на ремонт техники потратили», — сказал Акылбек Жапаров.

Тазабек Икрамов добавил, что свет отключают без предупреждения, из-за чего у граждан ломается дома техника.

«Многие граждане берут технику в кредит. За это министр будет отвечать? Кто платить будет?» — возмутился депутат.

Глава кабмина призвал профильное министерство заранее информировать население об отключении электричества.