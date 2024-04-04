В южной части Бишкека появятся новые дороги и мост

Дан старт строительству дороги, продолжающей улицу Жукеева-Пудовкина от улицы Токомбаева до школы «Газпром». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, там же построят мост через ЮБЧК протяженностью 1,2 километра.

В перспективе появится новая улица от улицы Куттубаева до школы «Маариф», а улицу Молдобасанова продолжат от улицы Байтика Баатыра до улицы Жукеева-Пудовкина.

Также будет построена улица, которая соединит проспект Чингиза Айтматова, улицы Байтика Баатыра и Жукеева-Пудовкина.

Фото пресс-службы мэрии . Схема строительства дорог

«Такие меры принимаются для развития дорожной инфраструктуры юго-восточной части столицы и обеспечения транспортными коридорами, соединяющими юго-западную и юго-восточную части Бишкека. Дороги будут строить за счет вложений строительных компаний, предусмотрено около 240 миллионов сомов», — отметили в муниципалитете.