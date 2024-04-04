Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходят несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть ленты об экстремале, который встречает преданного пса («Артур, ты король»), школьнице, придумавшей способ стать успешнее среди одноклассников («Формула популярности»), о мире, оставшемся без воздуха («Дыши»), и другие.

«Артур, ты король» (приключения)

Это было последнее соревнование капитана по приключенческим гонкам Майкла Линднорда, он был полон решимости ничему не позволить встать у него на пути. Собрав первоклассную команду, он не мог и представить, что в 700-километровом забеге у них появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур, встреча с которым изменит не только исход гонки, но и их жизнь.

«Дыши!» (боевик)

В мире, оставшемся без воздуха, для человека не нашлось места. Выжить удалось немногим — лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но они являются всеобщим объектом охоты. Именно в этом безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха.

«Предчувствие» (фантастика)

В будущем человечество нашло способ избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.

«Жаңы кошуна» (комедия)

Знакомство с новым соседом не задалось, и дальнейшее мирное сосуществование не представляется возможным для квартального Мити. Разработав план и делая все возможное, чтобы новые соседи съехали, Митя рушит семью соседей раскрыв их тайну.

«Хитмен. Последнее дело» (триллер)

Нокс — профессиональный киллер. Последние годы своей жизни он мечтал лишь об одном — забыть о том, что совершил. Но сейчас, когда деменция уничтожает его личность, хитмэну придется приложить все силы, чтобы спасти от рук продажных копов сына. Счет идет на часы. Он уже не помнит, кто перед ним, друг или враг, лишь указательный палец все так же уверенно спускает курок.

«Домовой» (ужасы)

Осиротев, Варя и Арсений перебираются из родной деревни в дом к приемным родителям. Но надежда на счастливую жизнь угасает, когда им бросает вызов древняя потусторонняя сила.

«Отважный Бим и пернатые колокольчики» (мультфильм)

Перед большим праздником колокольчики собираются вместе, чтобы состязаться в ловкости и отваге. Победителей ждет необыкновенно важная миссия — путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Удача улыбается Биму и его друзьям. Прежде чем доставить волшебный трофей, им предстоит схватка с грозной соперницей Авророй и бандой хулиганов.

«Формула популярности» (комедия)

Одаренная двенадцатилетняя девочка Эрвин намного умнее любого из одноклассников. Но ее гениальность отталкивает сверстников и никто ее не понимает. Мечтая победить в научном конкурсе, Эрвин изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и тем переворачивает школьную иерархию.