Президент Кыргызстана подписал поправки в закон о НПО и пообещал, что никакого преследования после появления в республике статуса «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве) не будет.
«Неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались, никому не отчитывались. Они лишь открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их на свое усмотрение, в том числе в личных целях. Отныне они, как и все, будут регистрироваться в Министерстве юстиции. Будут открывать банковские счета. Теперь они начнут работать открыто. Не будет бардака, как прежде», — написал Садыр Жапаров.
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Платежная система Кыргызстана прекратила обслуживание российских карт «Мир». Обслуживание прекращается в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК». Решение принято для минимизации риска вторичных санкций. 23 февраля 2024 года OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами) ввело санкции против АО «Национальная система платежных карт», оператора карт платежной системы «Мир».
нанести «вафельную» разметку. Как считают в мэрии, разметка послужит дополнительной мерой, чтобы дисциплинировать водителей. На «вафельной» разметке автомобили не должны перекрывать проезд других участников движения дольше пяти секунд. В противном случае владельца авто ждет штраф.
Разметка нанесена на пересечении улиц Токтогула и Исанова. Она также появится на следующих перекрестках:
- проспектов Манаса и Чуй;
- проспекта Манаса и улицы Киевской;
- проспекта Манаса и улицы Токтогула;
- проспекта Манаса и улицы Московской;
- проспекта Манаса и улицы Боконбаева;
- проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо;
- улиц Исанова и Токтогула.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
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