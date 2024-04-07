Президент Кыргызстана подписал поправки в закон о НПО и пообещал, что никакого преследования после появления в республике статуса «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве) не будет.

«Неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались, никому не отчитывались. Они лишь открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их на свое усмотрение, в том числе в личных целях. Отныне они, как и все, будут регистрироваться в Министерстве юстиции. Будут открывать банковские счета. Теперь они начнут работать открыто. Не будет бардака, как прежде», — написал Садыр Жапаров.

Платежная система Кыргызстана прекратила обслуживание российских карт «Мир». Обслуживание прекращается в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК». Решение принято для минимизации риска вторичных санкций. 23 февраля 2024 года OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами) ввело санкции против АО «Национальная система платежных карт», оператора карт платежной системы «Мир».

Фото пресс-службы мэрии. В Бишкеке на перекрестках наносят «вафельную» разметку нанести «вафельную» разметку. Как считают в мэрии, разметка послужит дополнительной мерой, чтобы дисциплинировать водителей. На «вафельной» разметке автомобили не должны перекрывать проезд других участников движения дольше пяти секунд. В противном случае владельца авто ждет штраф.

Разметка нанесена на пересечении улиц Токтогула и Исанова. Она также появится на следующих перекрестках:

проспектов Манаса и Чуй;

проспекта Манаса и улицы Киевской;

проспекта Манаса и улицы Токтогула;

проспекта Манаса и улицы Московской;

проспекта Манаса и улицы Боконбаева;

проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо;

улиц Исанова и Токтогула.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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Рубить тополя, сажать липы. Как власти Бишкека зеленый фонд обновлять будут Фото 24.kg. Тополиной аллеи вдоль правительственной трассы в Бишкеке скоро не будет Столичные власти анонсировали реновацию зеленого фонда города. Многие горожане к проекту отнеслись скептически, так как неоднократно становились свидетелями массовой вырубки деревьев во время реконструкции дорог и как посаженные взамен саженцы не приживались или попросту засыхали из-за отсутствия полива. Главный агроном Бишкекзеленстроя Жаныбек Жумалиев рассказал в интервью 24.kg, чего же ждать столице после такой «зеленой реновации». ПОДРОБНЕЕ

Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти В Министерстве цифрового развития предоставили 24.kg данные о стоимости услуг, бланков свидетельств по регистрации актов гражданского состояния и паспортов граждан КР. ПОДРОБНЕЕ

Какие решения властей становятся непопулярными и почему Фото 24.kg. Пальму первенства в рейтинге непопулярных решений эксперты отдают введению в школах 12-летнего срока обучения За последние три месяца власти анонсировали целый пакет инициатив. Многие люди не разделяют оптимизма властей и задают вполне логичные вопросы. С вразумительными и убедительными разъяснениями чиновники традиционно запаздывают. 24.kg объясняет, какие из них вызвали споры, а на что подавляющее большинство даже внимания не обратило. ПОДРОБНЕЕ

Иноагенты. В каких странах есть аналогичные законы и как они работают 2 апреля президент Кыргызстана подписал пакет изменений в Закон «О НКО». Согласно поправкам, предложенным депутатом Жогорку Кенеша Надирой Нарматовой, «политически ориентированные НПО, финансируемые из-за рубежа, получат статус иностранного представителя». Они будут включены в специальный реестр Минюста. Но КР не единственная страна, где действует подобный документ. ПОДРОБНЕЕ

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Дачный вопрос. Как тысячи кыргызстанцев оказались вне закона С начала 1960-х годов в Кыргызстане создали более 400 садоводческих товариществ. Дачникам выделяли каменистые участки, непригодные для земледелия. Почти в каждой области республики есть дачные общества. Они существуют до сих пор, но вне закона. ПОДРОБНЕЕ

День отца, защита медиков, агитаторы на выборах. О чем говорили депутаты в марте Март выдался не столь плодотворным на всякого рода депутатские инициативы. Первый месяц весны был богат на длинные выходные, а еще для всех правоверных мусульман начался священный месяц Рамазан. Но кое-чем своих избирателей все же порадовать успели. 24.kg представляет мартовский топ идей парламентариев. ПОДРОБНЕЕ

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Закат в Бишкеке и парк «Ала-Арча». Фото читателей 24.kg Фото Ильи Шипулина. Природный парк «Ала-Арча», 3 марта 2024 года Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы с их помощью полюбуемся закатом в Бишкеке, заглянем в еще заснеженные ущелья и на Иссык-Куль. ПОДРОБНЕЕ

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