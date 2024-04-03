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Общество

Без холодной воды останется 4 апреля большой район Бишкека

Завтра, 4 апреля, в некоторых районах Бишкека временно прекратят подачу питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, причина отключения — ремонт на водозаборах «Гагарина» и «Юго-Западный» и городских водопроводных сетях.

Воды не будет с 9.00 до 00.00. В район отключения входят улицы Толстого, Бакаева, Алтымышева, Джунусалиева, Гагарина, Муромская, Циалковского, Тимура Фрунзе, Омур, Алыкулова, Ахунбаева, Кок-Жайык, Торугарт, районы «Рабочий Городок», «Институт Земледелия», жилмассивы «Ак-Орго», «Ак-Ордо» (северная часть от улицы Ахунбаева), «Тенир-Тоо» (ниже улицы Ахунбаева).

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Район отключения

Производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290582/
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