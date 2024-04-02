17:47
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Общество

Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Пострадал кыргызстанец

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты города Елабуги (Татарстан) пострадал 17-летний кыргызстанец. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, И.А.Б., 2007 года рождения, получил ранения средней тяжести. Сотрудники Генерального консульства Кыргызстана в городе Казани посетят пострадавшего.

Пресс-служба главы Татарстана со ссылкой на данные республиканского Минздрава сообщила, что в результате атаки беспилотников на объекты в Елабуге пострадали шесть человек, троих госпитализировали.

Позже число пострадавших увеличилось до 12, все они являются студентами «Алабуга Политех», сообщили РБК в Единой дежурной диспетчерской службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290557/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров встретился с Рустамом Миннихановым: о чем говорили
На что способны новые беспилотники «Акынжы» и «Аксүнгүр», показали президенту
Новейшие беспилотники Погранслужбы «Акынжы» и «Аксүнгүр» показали президенту
В Татарстане объявили благодарность министру природных ресурсов Кыргызстана
Кыргызстану передали беспилотники для борьбы с распространением наркотиков
Кыргызстан с начала года импортировал 52 беспилотника
Изъятие беспилотников в Казахстане прокомментировали чиновники
Дни татарстанского кино пройдут в Бишкеке
В Казахстане изъяли дроны, которые в Россию везла компания из Кыргызстана
Кыргызстан и Таджикистан не будут запускать беспилотники в приграничных районах
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Апрель-2024. Что важного произойдет и&nbsp;как изменится жизнь кыргызстанцев Апрель-2024. Что важного произойдет и как изменится жизнь кыргызстанцев
Теракт в&nbsp;Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в&nbsp;спасении людей Теракт в Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в спасении людей
Фильм из&nbsp;Кыргызстана возглавил кассовые сборы в&nbsp;Казахстане&nbsp;&mdash; более $1&nbsp;миллиона Фильм из Кыргызстана возглавил кассовые сборы в Казахстане — более $1 миллиона
Бизнес
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
2 апреля, вторник
17:31
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Пострадал кыргызстанец Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Постра...
17:09
У бишкекчанки в маршрутке украли iPhone 13. Подозреваемого задержали
17:07
Маршрутки выведут из центра Бишкека. Новые схемы движения
16:43
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
16:33
Единственным владельцем акций ГИК стало управделами президента