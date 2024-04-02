Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Пострадал кыргызстанец

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты города Елабуги (Татарстан) пострадал 17-летний кыргызстанец. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, И.А.Б., 2007 года рождения, получил ранения средней тяжести. Сотрудники Генерального консульства Кыргызстана в городе Казани посетят пострадавшего.

Пресс-служба главы Татарстана со ссылкой на данные республиканского Минздрава сообщила, что в результате атаки беспилотников на объекты в Елабуге пострадали шесть человек, троих госпитализировали.