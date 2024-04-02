Кыргызстан и Малайзия хотят сотрудничать в производстве золотых изделий

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев посетил малайзийскую компанию Public Gold, которая занимается продажей и изготовлением драгоценных изделий из золота и серебра в промышленных масштабах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, с руководством Public Gold обсуждены вопросы установления сотрудничества с кыргызскими компаниями по созданию совместных предприятий в КР по производству золотых изделий.

Кулубаев, отметив большой потенциал компании в этом направлении, сообщил о заинтересованности Кыргызстана в привлечении инвестиций в совместную разработку месторождений.

Справка: Public Gold, начав свою деятельность в качестве компании по торговле драгоценными металлами в 2008 году, стала пионером в отрасли драгоценных металлов Малайзии. Компания предоставляет трейдерам не только соответствующие шариату серебро и золото 916 и 999,9-й пробы, но также предлагает золотые изделия для удовлетворения промышленных и корпоративных потребностей.