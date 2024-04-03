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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 апреля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +16 градусов. День увеличился до 12 часов 51 минуты.

В столице разговление (ифтар) — в 19.35. Полный календарь орозо-2024 можете посмотреть здесь.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-17.30 — микрорайон «Асанбай», 3 (1-2-й подъезды);
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Славянской, Кузнечной, переулки Чувашский, Кузнечный, Печерский, жилмассив «Карагачевая роща», отрезки улиц Широкой, Хмельницкого, жилмассив «Кайынды» (улицы Кайынды, Дорожная);
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (сш № 91);
  • 9.00-17.00 — улица Ала-Арчинская, 28а, жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова), отрезки улиц Туюкской, Тыныбекова, Островского, переулок Таджикский, отрезки улиц Щербакова, Васильева, Профессора Зимы, Улукман, Залкар, Ак-Жалга, Алтын Бак, Доолот, Аалам, Жаш Муун, Шоола, Манаса, Инсан, Санат, Керээз, Умай-Эне, Садаева, переулок Наримановский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-47 — Чуй-60, 1-5-я, Профессора Зимы);
  • 9.00-15.00 — отрезки улиц Горького, Оренбургской, Карульской, Ошской, Тимура Фрунзе, Лущихина, переулок Ошский;
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Огуз-Ата, Кырк-Кыз, Тимура Фрунзе, Гагарина, Муромская, Ак-Кайын, Кереге-Тоо, Чортекова, Жазыйра, Дагестанская, Кривоносова, Ахунбаева, Ак-Марал);
  • 8.00-17.00 — село Маевка (улицы Тепличная, Полевая, Новая, Набережная, Молодежная, Арычная, Ала-Арчинская, Молодая Гвардия, Садовая, Октябрьская, 8 Марта, переулок Садовый), жилмассив «Умут» (улицы Умут-1 — Умут-24, Маяковского, Первомайская, Сибирская, Тамырчы);
  • 9.00-12.00 — село Лебединовка (улица Лермонтова);
  • 11.30-17.00 — село Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская, Сибирская);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Кантемировской, Пархоменко, Курманджан Датки, Торекула Айтматова, Абдыкадырова, Кирпичной, Торфяной, переулок Кирпичный.

У кого намечается той

Азиз Аалиев

Родился 3 апреля 1972 года во Фрунзе. Председатель правления Узбекско-Кыргызского фонда развития.

Памятные даты

День бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики

Согласно постановлению правительства от 4 марта 2005-го, «учитывая важную роль и большой вклад работников бухгалтерского учета и аудита в реформирование системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике», в целях повышения престижа и общественной значимости профессий 3 апреля ежегодно отмечается День бухгалтеров и аудиторов республики.

Всемирный день вечеринки

Идея организовать День пати пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995-м, а уже 3 апреля 1996 года в США прошел первый День вечеринки под девизом: «Вечеринка — это противоположность войны».

С каждым годом праздник набирал популярность и к настоящему времени приобрел статус международного.

День рождения мобильного телефона

YouTube
Фото YouTube. Samsung Galaxy Fold

Знаковое событие произошло 3 апреля 1973 года. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону.

Он работал в сфере телефонии и разработки аппарата мобильной связи уже давно, начиная с создания мобильных телефонных аппаратов для автомобилей. Подобные агрегаты весили порядка 13-14 килограммов. Так что новый аппарат, по которому совершен звонок Купером, весивший чуть менее 900 граммов, стал настоящим технологическим прорывом.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290523/
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