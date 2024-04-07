Ценить жизнь и помогать другим. Кыргызстанцы о работе в гуманитарной организации

Кыргызстанцы Каныкей Дарбишева (К.Д.) и Мухит Яркулов (М.Я.) — сотрудники международной гуманитарной медицинской организации «Врачи без границ» (MSF), часто выезжают в длительные командировки в другие страны. В интервью 24.kg они рассказали о своем вкладе в благотворительную и медицинскую сферу.

— Расскажите немного о себе. Кто вы по образованию, как попали в команду MSF?

К.Д.: — У меня очень распространенная специальность — я менеджер. Окончила университет в Оше. Рада, что выбрала именно эту специальность.

Изначально чувствовала в себе организаторские способности, поэтому взяла на себя ответственность стать старостой группы. Параллельно подрабатывала и совершенствовалась в различных областях, связанных с коммерческой, финансовой деятельностью, при этом постоянно контактировала с населением. Все это послужило для меня огромным опытом и в дальнейшем пригодилось в карьере.

М.Я.: — Я окончил университет по специальности «Английский язык и литература». Официальную трудовую деятельность начал именно в MSF.

Работа в организации дала мне возможность получить дополнительное образование в Швейцарии по специальности «Менеджмент в здравоохранении». Через несколько лет после моего первого опыта в MSF в миссию в Нигерии в 2017 году я вернулся уже в качестве иностранного специалиста — менеджера логистического департамента проекта по преодолению последствий эпидемий холеры, малярии, менингита и кори.

Фото из архива Мухита Яркулова

К.Д.: — Я сравнительно недавно в Армении. Моя профессиональная деятельность связана с частыми командировками. До приезда в Армению работала в Ираке, Йемене и Судане. Во время пребывания в Мосуле мне предложили поработать в Ереване, и я с радостью согласилась.

М.Я.: — Работу в Индии мне предложили в начале 2024-го, когда я завершал очередную миссию в Южном Судане, где работал в лагере MSF для беженцев. Индия все-таки ближе, и есть возможность чаще приезжать домой.

Ранее с миссиями побывал в Эфиопии (работал в лагере для беженцев), Беларуси (где MSF оказывала помощь мигрантам, пытавшимся перейти границу с Европейским союзом и в итоге застрявшим между двумя границами) и Узбекистане (где в результате успешного клинического исследования была доказана эффективность новой схемы лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью).

К.Д.: — В Армении я занимаюсь административными вопросами, ответственная за координацию работы нашего представительства. Мои обязанности включают в себя управление финансовыми и человеческими ресурсами. В этом процессе я работаю с командой местных сотрудников, что позволяет нам эффективно решать различные задачи.

М.Я.: -Занимаю должность координатора логистики миссии.

— Какие-то сходства и различия стран пребывания с Кыргызстаном для себя отметили?

К.Д.: — Когда я впервые приехала в Армению в апреле 2022 года, то обнаружила множество сходств между этой страной и Кыргызстаном. Здесь я нашла схожий климат, красивую природу, замечательную еду, а также общий менталитет людей, их дружелюбие и приветливость. В целом я почувствовала себя здесь как дома.

Различий тоже можно выделить несколько. К примеру, в Кыргызстане мы обычно употребляем больше чая, в то время как в Армении предпочитают кофе. Также существует разница в отношении к собственной культуре и языку. Армяне общаются друг с другом на армянском, но если кто-то говорит на иностранном языке, то они без проблем переходят на этот язык. Это впечатляет, поскольку, даже проживая за границей, армянская семья сохраняет свой язык и культуру.

Еще отмечу самое любимое в Армении — пулпулак (питьевые фонтаны), которых насчитывается больше 4 тысяч по всему Еревану, и даже есть приложение, по которому можно найти их локацию.

М.Я.: — Индия — многоликое государство. Побывав в четырех штатах, меня не покидало ощущение, что каждый раз я оказывался в другой стране. В Джамму и Кашмире очень холодно из-за особенностей горного ландшафта. Там население, как и мы, в пищу употребляет красное мясо, в отличие от других регионов. В Манипуре люди внешне похожи на нас. Местные жители обращались ко мне на своем языке и спрашивали, из какого я рода, думая, что я местный.

Фото из архива Мухита Яркулова

К.Д.: — Адаптироваться в Армении было довольно легко. Тут очень много туристов, что делает страну очень открытой к различным культурам. Эта атмосфера гостеприимства способствовала моей успешной адаптации. Я также быстро нашла друзей и близких по духу людей, что сделало мое пребывание еще более приятным и комфортным.

М.Я.: — Я научился быстро адаптироваться — этому MSF обучает в первую очередь. Я в этой миссии недавно, поэтому еще не успел соскучиться по родине.

Как правило, руководством миссии предусмотрен план действий для преодоления различных ситуаций. И если придерживаться этого плана, то любая критическая ситуация преодолима. Работа по информированию сотрудников о вопросах безопасности и решению сложных моментов ведется непрерывно.

К.Д.: — Для меня эта работа имеет глубокий смысл. В первую очередь это означает человечность. Я сотрудничаю с людьми, которые, как и я, ценят жизнь и стремятся помочь тем, кто нуждается в поддержке. Кроме того, MSF предоставляет мне уникальную возможность развиваться как профессионалу, так и личности. Эта работа наполняет мой труд смыслом и приносит удовлетворение от вклада в благотворительную и медицинскую сферу.

М.Я.: — Для меня это ценный опыт. Деятельность MSF основывается на принципах гуманизма, чему я очень рад.

— Какую помощь оказываете?

К.Д.: — В Армении наша организация реализует проект по диагностированию и лечению гепатита C, а также предоставляет психологическую поддержку гражданам. Наша работа нацелена на поддержание здоровья и благополучия местного населения, а также на оказание сопутствующей помощи в различных областях.

— В Индии MSF реализует четыре проекта в разных штатах страны, оказывает первичную медико-санитарную помощь населению в отдаленных регионах, отрезанных от организаций здравоохранения. Предусмотрены также психологическая поддержка для уязвимых слоев населения и лечение пациентов с ВИЧ и туберкулезом.

— Чего вам не хватает вдали от родины?

К.Д.: — В первую очередь, конечно, родных и близких. У нас, в Кыргызстане, очень душевные и отзывчивые люди, этим мы можем гордиться! Наша неповторимая природа, широта души местного населения, вкусные и такие родные блюда не могут оставить никого равнодушным. Все эти ценности сохраняются глубоко в душе и остаются всегда в приятных воспоминаниях.

М.Я.: — Конечно же, я скучаю по родным и близким — по детям и родителям в первую очередь.

Фото из архива Мухита Яркулова

К.Д.: — Мои планы на ближайшее будущее просты — жить и радоваться, заниматься делом, которое у меня получается лучше всего. Сосредотачиваться на настоящем, наслаждаться моментами и стремиться к позитивным впечатлениям. Я недавно открыла страничку в Instagram, где буду делиться историями о разных культурах.

— В Индии я пробуду еще один год. В мае планирую поехать домой в отпуск.