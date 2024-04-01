Музыка без границ. Фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» пройдет 26-27 апреля

XIX Бишкекский международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» пройдет 26-27 апреля. Об этом 24.kg сообщают организаторы.

Фестиваль — ожидаемое календарное событие весны. Его девиз — «Музыка без границ».

Заявки на участие в этом году подали группы из Австрии, Казахстана, Кореи, Узбекистана, Португалии и Кыргызстана.

Концерты фестиваля пройдут на сцене Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Начало в 18.30.

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В программе также мастер-класс, который состоится в Республиканской средней специальной музыкальной школе-интернате. Вход на него бесплатный для всех желающих.

Организатор фестиваля — ОФ «Центральная Азия — Арт Менеджмент».

Билеты можно приобрести на сайте Ticket.kg и в кассе филармонии.

24.kg — информационный партнер фестиваля.