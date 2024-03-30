В «Востоке-5» возвращают детсад в муниципальную собственность

В микрорайоне «Восток-5» возвращают детсад в муниципальную собственность. Об этом говорится в проекте постановления БГК «О даче согласия на принятие в муниципальную собственность административного здания с соответствующим земельным участком для организации дошкольного образовательного учреждения». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект подготовлен в целях расширения доступа детей к дошкольному образованию путем использования по целевому назначению здания бывшего детского сада.

В проекте постановления указан адрес детсада — микрорайон «Восток-5», дом 18/1. Ранее по нему находился комплекс Royal Sport. Два года назад он закрылся, как отмечено в аккаунте в Instagram, «на масштабную реконструкцию».