Пять премьер и новых сезонов сериалов. Что посмотреть на следующей неделе

В начале апреля стартуют несколько сериалов. Среди них первые места по ожиданиям занимают южнокорейские «Паразиты» и американский детектив в стиле нуар с Колином Фареллом в главной роли «Шугар».
«Уокер» — американский телесериал в жанре боевика, ремейк сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера.
В главной роли снялся Джаред Падалеки.
Netflix решил сделать новую экранизацию романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Все знают фильм 1999 года с Мэттом Дэймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу, который стал классикой.
1960-е. Богач нанимает мелкого мошенника Тома Рипли, чтобы тот отправился в Италию и вернул в Штаты его бестолкового сына.
Роль Тома Рипли в этой черно-белой версии экранизации книги исполнит Эндрю Скотт.
«Шугар» — это детектив в стиле нуар с Колином Фареллом в главной роли.
Загадочный частный детектив борется с собственными демонами, расследуя исчезновение любимой внучки голливудского продюсера.
Когда неизвестные паразиты насильственно захватывают человеческие тела и обретают власть, людям приходится встать на борьбу с растущей угрозой. Но нашлись те, которые восстали против захватчиков. Они получили название «Серые».
Режиссер — Йон Сан-хо, который создал лучший зомби-фильм 2000-х «Поезд в Пусан».
XXIII век. Сеть маяков по всей галактике помогает космическим шаттлам безопасно путешествовать. Бывший военный Халан и сотрудница правительства Астер оказываются заперты на маяке в самом дальнем уголке космоса. Во втором сезоне создатели сериала обещают, что маяк станет чем-то большим, чем просто тюрьмой. А его обитателям, чтобы выжить, придется научиться полагаться друг на друга.