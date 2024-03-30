Пять премьер и новых сезонов сериалов. Что посмотреть на следующей неделе

В начале апреля стартуют несколько сериалов. Среди них первые места по ожиданиям занимают южнокорейские «Паразиты» и американский детектив в стиле нуар с Колином Фареллом в главной роли «Шугар».

1 «Уокер» (четвертый сезон, 3 апреля) «Уокер» (четвертый сезон, 3 апреля)

«Уокер» — американский телесериал в жанре боевика, ремейк сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера.

В главной роли снялся Джаред Падалеки.

2 «Рипли» (4 апреля) «Рипли» (4 апреля)

Netflix решил сделать новую экранизацию романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Все знают фильм 1999 года с Мэттом Дэймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу, который стал классикой.

1960-е. Богач нанимает мелкого мошенника Тома Рипли, чтобы тот отправился в Италию и вернул в Штаты его бестолкового сына.

Роль Тома Рипли в этой черно-белой версии экранизации книги исполнит Эндрю Скотт.

3 «Шугар» (5 апреля) «Шугар» (5 апреля)

«Шугар» — это детектив в стиле нуар с Колином Фареллом в главной роли.

Загадочный частный детектив борется с собственными демонами, расследуя исчезновение любимой внучки голливудского продюсера.

4 «Паразит: Серые» (5 апреля) «Паразит: Серые» (5 апреля)

Когда неизвестные паразиты насильственно захватывают человеческие тела и обретают власть, людям приходится встать на борьбу с растущей угрозой. Но нашлись те, которые восстали против захватчиков. Они получили название «Серые».

Режиссер — Йон Сан-хо, который создал лучший зомби-фильм 2000-х «Поезд в Пусан».

5 «Маяк 23» (второй сезон, 7 апреля) «Маяк 23» (второй сезон, 7 апреля)

XXIII век. Сеть маяков по всей галактике помогает космическим шаттлам безопасно путешествовать. Бывший военный Халан и сотрудница правительства Астер оказываются заперты на маяке в самом дальнем уголке космоса. Во втором сезоне создатели сериала обещают, что маяк станет чем-то большим, чем просто тюрьмой. А его обитателям, чтобы выжить, придется научиться полагаться друг на друга.