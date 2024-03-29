ОДКБ готова приступить к учениям. Они пройдут в трех странах

Учения ОДКБ «Рубеж» запланировано провести на территории Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом пишет Аsia-today, ссылаясь на интервью журналу «Национальная оборона» генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

По его словам, на этот год запланировано семь учений.

«Запланирована стратегическая командно-штабная тренировка объединенного штаба, секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств — членов ОДКБ, командно-штабные учения «Взаимодействие», «Нерушимое братство», специальные учения «Поиск», «Эшелон», «Скала», «Кобальт», — сказал Тасмагамбетов.

Он добавил, что план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2024 год уже разработали и утвердили.

Напомним, в состав Организации Договора о коллективной безопасности входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия, Армения и Беларусь.