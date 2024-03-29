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Общество

Детдому в Санкт-Петербурге присвоили имя кыргызстанки Токтогон Алтыбасаровой

Топонимическая комиссия Петербурга присвоила Центру содействия семейному воспитанию № 4 на Ярославском проспекте имя Токтогон Алтыбасаровой, которая в годы блокады Ленинграда приютила 150 детей. Об этом сообщил gorod-plus.tv.

В социальном учреждении планируют открыть памятную экспозицию совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда.

«Это часть истории нашего города. Токтогон Алтыбасарова стала символом спасения, милосердия, материнства, бескорыстия. Мы знаем, что тогда она была молодой, но взяла на себя такую миссию», — отметила директор центра Ольга Галкина.

Токтогон Алтыбасарова еще при жизни стала легендой. Именно она была прообразом для памятника блокадникам и кыргызстанцам, приютившим ленинградцев в годы войны.  

Токтогон Алтыбасарова умерла в 2015 году. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290193/
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