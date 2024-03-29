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Общество

На перевале Тоо-Ашуу введены временные ограничения для большегрузных авто

На перевале Тоо-Ашуу из-за снега и пурги введены временные ограничения на проезд грузового автотранспорта на участке 81-го километра автодороги Бишкек — Ош. Об этом сообщила пресс-служба ГП «Кыргызавтожол».

По информации ведомства, ограничения действуют до улучшения погодно-климатических условий с целью избежания искусственных пробок.

Работники дорожно-эксплуатационного предприятия № 9 ГП «Кыргызавтожол» очищают автодорогу Бишкек — Ош от снега и осуществляется засыпка противоскользящими инертными материалами.

Водителям, выезжающим на перевальные участки автодорог, рекомендуют заменить летние шины на зимние, иметь при себе цепи для колес.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290176/
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