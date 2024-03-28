Мигрантов призвали не поддаваться вербовке для участия в терактах в России

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России предупредило, что через социальные сети и популярные мессенджеры, такие как Telegram, ведется активная вербовка граждан, в том числе несовершеннолетних детей, для участия в террористических актах на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

«Вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв, анализируя переписки в различных группах, по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам, делают ставку на уязвимых людей, лиц, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности», — говорится в сообщении.

Также представительство Минтруда призвало кыргызстанцев, проживающих или временно находящихся в России, не поддаваться на различные провокации и контролировать детей.

Ведомство напомнило, что участие в террористических актах карается уголовным законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы.