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Общество

КРСУ стал вузом с особым статусом

Президент Садыр Жапаров внес изменения в Указ «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики» — КРСУ получил особый статус. Об этом сообщили в вузе.

Измененный указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

«Таким образом, КРСУ становится одним из немногих вузов, которые обладают особым статусом. Это изменение дает Кыргызской Республике возможность улучшить качество образования, усилить его роль в социально-экономическом развитии страны, а также повысить престиж и международную конкурентоспособность кыргызских вузов. Это также способствует укреплению сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в сфере образования», — сообщили в вузе.

Исполняющий обязанности ректора Денис Фомин-Нилов отметил, что руководство Кыргызстана и России придает вопросу развития КРСУ особое значение. Университет ждет серьезная модернизация. По его словам, необходимо провести ускоренную модернизацию вуза с целью его соответствия современным требованиям рынка труда. Особый статус означает, что теперь университет может сам распоряжаться своим имуществом, что позволит привлечь российские средства на развитие инфраструктуры вуза и обновление зданий.

«Кроме того, у КРСУ появляется возможность генерировать финансовые средства не только на контрактах, но и на научной деятельности. Это, в свою очередь, даст серьезный импульс развитию научной сферы в вузе», — заявил Денис Фомин-Нилов.

Также у университета появляется самостоятельность в сфере кадровых вопросов, вуз освобождается от всех видов проверок на три года за исключением ежегодной независимой внешней или внутренней аудиторской проверки согласно международным стандартам аудита и законодательству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290003/
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